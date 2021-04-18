Елизавета II оставила записку принцу Филиппу на его гробу

В знак любви к своему 73-летнему мужу королева поместила рукописную записку на гроб герцога Эдинбургского во время его похорон в минувшую субботу. Елизавета II подписала записку прозвищем "Лилибет" – так ее называл принц Филипп с давних времен. Об этом трогательном моменте пишет People.
Открытку от королевы спрятали среди цветов, находившихся на гробу вместе с фуражкой герцога и его мечом.
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В Букингемском дворце отказались комментировать момент с запиской и заявили, что это "личное". Напомним, что королева Елизавета II и принц Филипп прожили в браке 73 года. Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images
Ранее мы подробно рассказывали, как прошла церемония прощания с принцем Филиппом.
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