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Элитный Буковель стал причиной для шуток! Смотрите 5 курьезных мемов, которые рассмешат каждого

Лилиана Григорак
11 февраля, 12:29
Пока одни удивляются буковельским ценам, другие – делают фановые мемы для хорошего настроения

Элитный Буковель стал причиной для шуток! Смотрите 5 курьезных мемов, которые рассмешат каждого

Высокий сезон в Буковеле в 2022 году, где недавно отдыхал украинский боксер Александр Усик, длится до 17 марта. Из-за существенных недостатков отдыха не все хотят попасть на горнолыжный курорт. Но это не мешает им троллить место и создавать о нем шутки в формате мемов. "Сегодня" покажут 5 самых смешных мемов о Буковеле, которые поднимут настроение каждому.

/ Фото: Facebook

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/ Фото: memesmix.net

/ Фото: morshyn.net

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/ Фото: meme-arsenal.com

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