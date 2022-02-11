Элитный Буковель стал причиной для шуток! Смотрите 5 курьезных мемов, которые рассмешат каждого

Высокий сезон в Буковеле в 2022 году, где недавно отдыхал украинский боксер Александр Усик, длится до 17 марта. Из-за существенных недостатков отдыха не все хотят попасть на горнолыжный курорт. Но это не мешает им троллить место и создавать о нем шутки в формате мемов. "Сегодня" покажут 5 самых смешных мемов о Буковеле, которые поднимут настроение каждому.

/ Фото: Facebook

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/ Фото: memesmix.net

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/ Фото: meme-arsenal.com

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