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Как оставаться на позитиве всю жизнь – психолог рассказала о 14 эффективных лайфхаках

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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26 января, 10:42
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Вы забудете, что такое плохое настроение и депрессия, если воспользуетесь советами эксперта
Как оставаться на позитиве всю жизнь – психолог рассказала о 14 эффективных лайфхаках
Как оставаться на позитиве всю жизнь – психолог рассказала о 14 эффективных лайфхаках

Людям, которые просыпаются с хорошим настроением, легче покорить мир и добиться успеха, чем тем, кто видит свою улыбку в зеркале все реже, и мемы из Instagram давно не спасают ситуацию. Мы пообщались с Аленой Щербань, психологом с 15-летним опытом работы. И получили 14 эффективных советов, которые помогут оставаться всегда на позитиве.

Вы узнаете не только о психологических, но и о физических приемах, которые помогут сохранить классное настроение. Попробуйте, чтобы увидеть результат и не узнать на собственном опыте, что такое депрессия.

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/ Фото: пресс-служба

Физические и психологические лайфхаки важны в равной степени.

Физические

Улыбка как начало дня

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Именно вы задаете путь и направление процессов. И если первое, что будет на вашем лице, – улыбка, то через это сокращение мимических мышц ваш организм вспомнит состояние легкости и счастья и вы начнете свой день с позитива.

Стакан теплой воды

Это обязательно, чтобы запустить свой желудочно-кишечный тракт, "смыть" все внутренние токсины, накопившиеся за ночь, и дать организму знак, что вы проснулись.

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Физическая активность

Занимайтесь любой физической активностью, которая доставляет вам удовольствие. Это может быть бег, прогулка, танцы, йога, функциональная тренировка. Вы будете не только с хорошим настроением, но и в отличной форме.

План на день

Утром напишите список дел, которые вы планируете выполнить за день. Имея под рукой чек-лист, вы не будете тревожиться и без спешки выполните задуманное, сверяясь с планом. Он важен и нужен, если речь идет о плодотворном рабочем дне, когда вы должны сделать десятки дел.

Питание

Это ваша база. Важно обеспечить свой организм необходимым набором белков, углеводов и жиров. Питайтесь полноценно – три раза в день. И не забывайте пить минимальное количество воды – два литра.

Отдых после рабочего дня

Будьте хардворкерами, но не работайте 24/7 – выделите время для отдыха после выполнения дел, чтобы абстрагироваться, перезагрузиться и быть готовым к вызовам на следующий день. К отдыху относится социальное общение, культурная программа, мероприятия, направленные на развитие, где вы можете переключиться с вашей обычной деятельности на что-то новое. Экспериментируйте, чтобы найти активность, которая лучше всего отвлечет и подарит опыт.

Сон

Спите от семи до десяти часов в зависимости от того, насколько ваш организм устал и нуждается в восстановлении. Сон нам нужен для того, чтобы вырабатывался мелатонин, который обеспечивает функционирование различных систем организма.

Психологические

Цените себя

Человек, знающий себе цену и имеющий жизненный опыт, не будет изменять свои принципы и позицию, чтобы угодить другим. Помните о личных ценностях и связанном с ними нормальном психологическом состоянии. Отказывайтесь от того, что противоречит вашей жизненной позиции.

Помните о балансе в жизни

Распределяйте свою энергию между "брать" и "давать". Например: вы зарабатываете на работе, эти деньги равны той энергии, которую вы потратили, чтобы их получить. Так же и чувства, которыми вы делитесь, равны тем, что вы получаете, общаясь с другими людьми.

Установите собственные границы

Правильно выстроенные границы обеспечивают вам безопасность, поскольку окружающие знают, что вам нравится, а что – нет, где предел вашего терпения и т. д. Люди, которые находятся рядом с вами, будут знать, что приемлемо для вас, а что – табу.

Развивайте эмоциональный интеллект

Если человек владеет эмоциональным интеллектом, это говорит о том, что он находится в гармонии со своими чувствами и переживаниями. Он правильно ощущает свои потребности, реализует их и находится в контакте с миром. Такой человек редко предает себя, пытаясь соответствовать ожиданиям других.

Реализуйте себя как личность

Расставьте правильно приоритеты, где один из первых – профессиональная реализация. Человек, который знает, что он хочет от жизни, и нашел дело по душе, работает во всей этой огромной "машине Вселенной" как необходимый винтик, находящийся на своем месте.

Займитесь делом для души

Человек, у которого есть хобби, скорее адаптируется к сложной ситуации и редко привязывается к неважным делам. Не зацикливайтесь только на работе, уделяйте внимание активностям, которые способствуют физическому и психологическому здоровью.

Самовыражайтесь в социуме

Человек, который умеет самовыражаться в социуме, уверен в своих сильных качествах и проявляется как личность. Следующий уровень – это когда человек задает себе вопросы: "Я знаю, какой я? Знаю, кем я могу работать? Для чего все это? Что я могу дать этому миру? Как я могу изменить мир тем, что делаю, и за что мне платят деньги?" Это говорит о его духовном росте.

Недавно мы показывали мемы к Международному дню объятий, которые рассмешат за секунду.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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