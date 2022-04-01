Елена Зеленская представила мануал, как жить в военное время – где скачать советы по здоровью и не только

Как жить в военное время, где скачать советы по здоровью и не только - ищите в справочнике от Елены Зеленской / Фото: istockphoto.com, instagram.com/olenazelenska_official

По словам супруги Президента Украины, новым всеобщим барьером для каждого украинца сегодня стала война с Россией. Впервые Елена Зеленская инициировала создание такого мануала еще год назад, какие новые полезные инструкции появились в справочнике и где его скачать – рассказали в Минздраве Украины.

Украинское руководство по безбарьерной коммуникации было создано еще в 2021 году по инициативе первой леди / Фото: bf.in.ua

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Украинское руководство по безбарьерной коммуникации было создано еще в 2021 году по инициативе первой леди. В его создании приняли участие правозащитные организации, родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, украинские и международные эксперты. Сейчас же супруга Президента представила новый специальный раздел "Справочника безбарьерности" – "В военное время".

Сейчас мы точно понимаем, что такое жизнь до и после. И почти каждый в эти дни столкнулся со многими ситуациями впервые, – сказала Елена Зеленская. – Параллельно с этим – миллионы вопросов в голове. Что делать? Как защититься? Как защитить детей? Чем я могу быть полезен? Как никогда нуждается в четких инструкциях и советах специалистов.

В новом разделе справочника можно найти ответы на следующие вопросы:

Как поддержать ребенка и оказать ему помощь в тревожных ситуациях?

Как заботиться о детях в бомбоубежищах?

Что делать, если ребенок увидел шокирующие его действия или "картину"?

Как разговаривать с ребенком, если погиб его близкий человек?

Как пересечь границу с ребенком до 18 лет?

Куда обращаться родителям, чьи дети тяжело больны?

Как успокоить пожилого человека во время обстрелов?

Как рассказать пожилому человеку, что он потерял близкого?

Ознакомиться со "Справочником" можно по ссылке. Дополнительный раздел "В военное время" находится в правом верхнем углу. Информация в нем постоянно обновляется.

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Также вы можете прочитать, "Как поддержать подростка в сложной ситуации – рассказал доктор Комаровский".

И еще много важных советов для родителей на время войны собраны в мануале от Юнисеф, читайте "Как сделать памперс из пеленки и можно ли плакать при детях ".