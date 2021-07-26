Елена Зеленская повторила свой образ с Книжного Арсенала (фото)

Елена Зеленская повторила свой образ в молочном костюме / Фото: instagram.com/olenazelenska_official
В Instagram-профиле Елены Зеленской, которая показала стильный лук в самом трендовом цвете сезона, опубликованы новые снимки. На одном из них супруга президента запечатлена в молочном пиджаке, подчеркивающем ее очаровательный и деловой образ.
Мы уже знаем, что первая леди предпочитает наряды от украинских дизайнеров, в частности она поклонница брендов the COAT и SIX.
В июне Елена Зеленская посетила Книжный Арсенал, где ее сфотографировали в молочном удлиненном пиджаке и брюках.
Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук на Книжном Арсенале / Фото: facebook.com/BookArsenal
В похожем белом костюме мы видели ее в марте этого года.
Зеленская знает, что секрет идеального образа кроется в классике и простоте. Немного аксессуаров и лаконичная прическа дополнят аутфит как нельзя лучше.
Но не только Елена Зеленская не боится появиться на публике в наряде, который уже обсудили в Сети и забыли. Жена президента США Джо Байдена – Джилл часто повторяет свои луки и к тому же любит недорогие бренды.
Недавно первая леди США снялась в платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta для журнала Vogue.
В нем же Джилл ранее появилась на официальном мероприятии во Флориде, добавив к образу красный пояс с бантом.
Супруга президента Байдена также очень любит розовый пиджак, который надевала на встречу в Иллинойсе в апреле, а также во время визита в графство Корнуолл, где она пообщалась с Кейт Миддлтон.
Джилл Байден в Великобритании встретилась с Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон относится к тем знаменитостям, которые также не столь принципиальны в выборе новых аутфитов. Герцогиня Кембриджская неоднократно надевала на ивенты белое платье с баской одного из своих любимых брендов Alexander McQueen.
Она также повторила свой образ с Умблдонского турнира 2018 года.
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images
Для Zoom-встречи супруга принца Уильяма выбрала желтое платье от Dolce & Gabbana, стоимостью более тысячи долларов.
Ранее мы писали, что Джилл Байден появилась на открытии Олимпиады в Токио в ретрообразе.
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