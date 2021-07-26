Елена Зеленская повторила свой образ с Книжного Арсенала (фото)

Первая леди Украины предпочитает костюмы локальных брендов. Она часто надевает их по нескольку раз, что не мешает ей всегда выглядеть элегантно

Елена Зеленская повторила свой образ в молочном костюме / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В Instagram-профиле Елены Зеленской, которая показала стильный лук в самом трендовом цвете сезона, опубликованы новые снимки. На одном из них супруга президента запечатлена в молочном пиджаке, подчеркивающем ее очаровательный и деловой образ.

Мы уже знаем, что первая леди предпочитает наряды от украинских дизайнеров, в частности она поклонница брендов the COAT и SIX.

В июне Елена Зеленская посетила Книжный Арсенал, где ее сфотографировали в молочном удлиненном пиджаке и брюках.

Елена Зеленская продемонстрировала стильный лук на Книжном Арсенале / Фото: facebook.com/BookArsenal

В похожем белом костюме мы видели ее в марте этого года.

Зеленская знает, что секрет идеального образа кроется в классике и простоте. Немного аксессуаров и лаконичная прическа дополнят аутфит как нельзя лучше.

Но не только Елена Зеленская не боится появиться на публике в наряде, который уже обсудили в Сети и забыли. Жена президента США Джо Байдена – Джилл часто повторяет свои луки и к тому же любит недорогие бренды.

Недавно первая леди США снялась в платье с цветочным принтом от Oscar de la Renta для журнала Vogue.

В нем же Джилл ранее появилась на официальном мероприятии во Флориде, добавив к образу красный пояс с бантом.

Супруга президента Байдена также очень любит розовый пиджак, который надевала на встречу в Иллинойсе в апреле, а также во время визита в графство Корнуолл, где она пообщалась с Кейт Миддлтон.

Джилл Байден в Великобритании встретилась с Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон относится к тем знаменитостям, которые также не столь принципиальны в выборе новых аутфитов. Герцогиня Кембриджская неоднократно надевала на ивенты белое платье с баской одного из своих любимых брендов Alexander McQueen.

Кейт Миддлтон в платье Alexander McQueen / Скриншот из видео

Она также повторила свой образ с Умблдонского турнира 2018 года.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Для Zoom-встречи супруга принца Уильяма выбрала желтое платье от Dolce & Gabbana, стоимостью более тысячи долларов.

Кейт в платье от Dolce & Gabbana / Скриншот из видео

Ранее мы писали, что Джилл Байден появилась на открытии Олимпиады в Токио в ретрообразе.