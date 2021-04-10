Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

Елена Зеленская, которая недавно впечатлила своим аристократичным нарядом на встрече с первой леди Литвы, поменяла прическу. Первая леди Украины продемонстрировала свой обновленный образ в Турции, куда накануне прибыла вместе с супругом.

Фотографиями, на которых президента Украины Владимира Зеленского и Елену Зеленскую встречают у самолета, поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

Елена Зеленская в Турции / Фото: facebook.com/andrij.sybiha.7 Реклама

Елена сделал выбор в пользу черного верха и синего низа. Она дополнила образ черной защитной маской. Укороченные волосы первая леди слегка подкрутила, оставив свой привычный пробор на бок.

Ранее мы также обсуждали молочный костюм и бежевые лодочки, которые Елена

Зеленская показала в Катаре.