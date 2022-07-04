Елена Зеленская ответила на вопрос, боится ли она смерти (видео)

Первая леди Украины ответила на самые компрометирующие вопросы журналистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская активно общается с иностранными СМИ, чтобы рассказать правду о войне в Украине, объяснить, в чем заключается ее работа прямо сейчас, а также поделиться, за что критикует мужа и почему их сын хочет стать солдатом.

В новом интервью итальянскому телевиденью в разговоре с ведущим программы Porta a Porta первая леди Украины рассказала, что сейчас происходит в городах, которые ежедневно обстреливают российские войска.

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Наши люди, наши дети ложатся спать, не зная, проснутся ли завтра, – с болью отметила супруга президента.

Елена Зеленская объяснила итальянцам, как людям в Украине приходится жить / Фото: president.gov.ua

В своем официальном Instagram-аккаунте Зеленская отметила, что журналисты задали ей философский вопрос: боится ли она смерти. Елена объяснила, что больше ее пугают те, кто не ценит жизнь других.

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Скорее боюсь людей, которым безразлична собственная жизнь. Это значит, что им безразличны и жизни других, раз собственной не ценят. В этом разница между нами и российскими захватчиками – для нас важна каждая жизнь.

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