"Никто из нас не в порядке": Елена Зеленская объяснила Time, как война уничтожает психику украинцев

Первая леди Украины призналась, что война сказалась на ментальном здоровье ее семьи / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская часто дает интервью иностранным СМИ, отвечая на вопросы о страхе смерти, она пытается рассказать миру, что на самом деле происходит в Украине и почему нам нужна военная поддержка.

Журналисты Time Саймон Шустер приехал в Украину, чтобы встретиться с супругой президента и поговорить о войне и будущем страны.

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Елена Зеленская на обложке Time / Фото: Time

Зеленская рассказала, что она и дети не хотели бежать. Когда президент позвонил им, она сказала, что дома они будут чувствовать себя в большей безопасности, чем в каком-то секретном месте. Семья Зеленского не хотела оставлять своих питомцев: двух собак, кошку и невротического попугая по имени Кеша.

Конечно, спорить не было смысла. Адрес семьи был обнародован в СМИ. Как и миллионам украинцам они собрали тревожные чемоданчики и в сопровождении охраны уехали в убежище. Чтобы свести к минимуму риск покушения, Елене с детьми пришлось оставить мобильные, не пользоваться соцсетями, чтобы их не отследили, и пытаться не паниковать.

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Друзья в Европе предлагали им приехать, но они остались в Украине. Зеленская призналась, что они не были заперты в секретном бункере, но были вынуждены передвигаться, чтобы избежать угроз похищения или убийства.

Вы просто надеетесь, что сейчас вы в безопасности. Вы не знаете, что произойдет через два часа, – отметила Елена.

Неопределенность породила привычку максимально использовать удобства в тех местах, где они были

Потому что никогда не знаешь, когда в следующий раз доберешься до нормального душа, – объяснила Зеленская.

Из соображений безопасности им не разрешили общаться с Владимиром даже по видеосвязи. Неделями они разговаривали только по защищенным телефонным линиям, а дети могли видеть отца только по телевизору. Ежедневные ночные выступления были утешением для его детей.

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Елена Зеленская объяснила, как важно уже сейчас начать работу по сбережению ментального здоровья украинцев / Фото: Time

Так живут миллионы украинцев уже несколько месяцев. Ужас и трагедия. Одна история особенно сильно поразила Зеленскую. Она прочитала несколько страниц из дневника 8-летнего мальчика, пережившего российскую оккупацию Мариуполя.

Мои две собаки умерли. Как и моя бабушка Галя, и мой любимый город.

История мальчика показала глубину травмы, с которой сталкиваются украинские дети. Первая леди решила сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы помочь тысячам маленьким украинцам исцелиться, ведь теперь это задача поколений.

Представьте, как это могло повлиять на психику нормального ребенка, которого не воспитывали для войны, не учили ненавидеть.

Психологическая помочь и забота о ментальном здоровье украинцев – первоочередные задачи Зеленской. Она отметила, что с мужем они по-прежнему живут отдельно и что у ее семьи мало шансов вернуться к нормальной жизни, пока идет война.

Елена осознает, что миллионы семей, которых разделила война, нужна будет также поддержка.

Каждый из нас, и я в том числе, чувствовали, что наше психологическое состояние не такое, каким должно быть. После четырех месяцев войны, никто из нас не в порядке, – добавила она.

Первая леди назвала ошеломляющие цифры: 15 миллионов человек — почти треть населения — могут нуждаться в психологической помощи. Подавляющее большинство из них – женщины и дети. С начала вторжения количество военнослужащих увеличилось примерно втрое и достигло более 700 000 человек, и многим из них также нужна психологическая помощь.

Проблема заключается еще и в том, что украинцы ассоциируют практику психотерапии как с чем-то инородным, больным и неприемлемым. Во многом эта стигма уходит своими корнями в Советский Союз. Зеленская уверена, что нам нужно не скрывать травмы, а работать со специалистами. Только там мы сможет справиться с последствиями ПТСР и построить будущее Украины.

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