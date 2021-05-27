Елена Кравец из Квартала 95 призналась, какие сейчас у нее отношения с Еленой Зеленской

Елена Кравец и Елена Зеленская / Фото: Официальный сайт президента Украины, instagram.com/lennykravets
Актриса "Квартала 95" Елена Кравец, коллега которой, Евгений Кошевой, показал себя в юности, поддерживает теплые отношения со своей подругой и кумой, супругой президента Украины – Еленой Зеленской.
После того, как Зеленская стала первой леди Украины, у них с Кравец стало меньше времени для живого общения, однако они продолжают следить за тем, что происходит в жизнях друг друга.
"Я понимаю, что она следит за переменами в нашей жизни и лично в моем. Мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку", – рассказала Елена Кравец в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Елена Кравец и Елена Зеленская / Фото: Официальный сайт президента Украины, instagram.com/lennykravets
Отметим, что Елена Кравец и Елена Зеленская – не только близкие подруги, но и кумы – супруг Кравец крестил дочь Владимира и Елены Зеленских – Александру.
Ранее Елена Кравец показала фото своей мамы в молодости.
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