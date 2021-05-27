Елена Кравец из Квартала 95 призналась, какие сейчас у нее отношения с Еленой Зеленской

Кравец призналась, что после того, как Зеленская стала первой леди Украины, они стали общаться реже, но все так же поддерживают друг друга

Елена Кравец и Елена Зеленская / Фото: Официальный сайт президента Украины, instagram.com/lennykravets

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец, коллега которой, Евгений Кошевой, показал себя в юности, поддерживает теплые отношения со своей подругой и кумой, супругой президента Украины – Еленой Зеленской.

После того, как Зеленская стала первой леди Украины, у них с Кравец стало меньше времени для живого общения, однако они продолжают следить за тем, что происходит в жизнях друг друга.

"Я понимаю, что она следит за переменами в нашей жизни и лично в моем. Мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку", – рассказала Елена Кравец в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Елена Кравец и Елена Зеленская / Фото: Официальный сайт президента Украины, instagram.com/lennykravets Реклама

Отметим, что Елена Кравец и Елена Зеленская – не только близкие подруги, но и кумы – супруг Кравец крестил дочь Владимира и Елены Зеленских – Александру.

Ранее Елена Кравец показала фото своей мамы в молодости.