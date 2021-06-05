Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

Мария Кравец опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное видео, где Елена со своим супругом Сергеем идут по дороге, взявшись за руки

Дочь Елены Кравец опубликовала милое видео с родителями / Фото: instagram.com/maarriill

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец, которая ранее рассказала, общается ли с Еленой Зеленской, редко показывает кадры со своим супругом Сергеем в Instagram. Ситуацию исправила их старшая дочь Мария, которая поделилась в соцсети видеоролик с родителями.

На кадрах Елена и Сергей идут по дороге, взявшись за руки и улыбаются, глядя в камеру. Судя по геолокации, которую отметила Мария, семья сейчас находится в одном из загородных комплексов неподалеку от Киева.

Дочь Елена Кравец показала милое семейное видео Видео: instagram.com/maarriill

Также Мария запечатлела кадры с Иваном Дорном, который выступал в загородном комплексе. По всей видимости, там проходила частная вечеринка, куда и пригласили семью Елены Кравец.

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Кроме Марии у Елены и Сергея есть двое детей – двойняшки Иван и Екатерина. Малыши появились на свет в июле 2016 года.

Супруг Елены Сергей – продюсер в ShootGroup Production, бывший исполнительный продюсер студии "95 квартал", бывший КВН-щик из Кривого Рога, автогонщик, увлекается ралли. 1 мая 1997 года, Сергей Кравец в свой день рождения в 18 лет признался в любви Елене, после чего начались их отношения. Пара поженилась в сентябре 2002 года, а в феврале 2003-го у них родилась дочь.

Ранее Елена Кравец, которая летом переболела COVID-19, отстригла свои локоны и сделала каре. Теперь звезда стала похожа на саму себя из 90-х, когда она играла в составе КВН. По словам актрисы, она захотела перемен, но также не исключила, что это влияние весны.