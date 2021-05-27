Елена Кравец из Квартала 95 призналась, какие сейчас у нее отношения с Еленой Зеленской

Кравец призналась, что после того, как Зеленская стала первой леди Украины, они стали общаться реже, но все так же поддерживают друг друга

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец, коллега которой, Евгений Кошевой, показал себя в юности, поддерживает теплые отношения со своей подругой и кумой, супругой президента Украины – Еленой Зеленской.

После того, как Зеленская стала первой леди Украины, у них с Кравец стало меньше времени для живого общения, однако они продолжают следить за тем, что происходит в жизнях друг друга.

"Я понимаю, что она следит за переменами в нашей жизни и лично в моем. Мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку", – рассказала Елена Кравец в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Елена Кравец и Елена Зеленская Фото: Официальный сайт президента Украины, instagram.com/lennykravets

Отметим, что Елена Кравец и Елена Зеленская – не только близкие подруги, но и кумы – супруг Кравец крестил дочь Владимира и Елены Зеленских – Александру.

Ранее Елена Кравец показала фото своей мамы в молодости.

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