Электрокар Polestar 2 получит новую версию и божеский ценник

Электрокар Polestar 2 станет более доступным, но немного потеряет в мощности

Электромобиль Polestar 2 был удостоен награды Insider's Car of the Year 2020, что сделало его одним из лучших электрокаров прошлого года. Но эксперты отмечали, что цена почти в 60 тысяч долларов является довольно высокой по сравнению с некоторыми конкурентами. Потому в компании решили сделать свое авто более доступным для покупателей.

Об этом сообщает "Insider".

Polestar – это электромобиль от Volvo, а шведский производитель авто на сегодня является собственностью китайской Geely.

Электромобиль Рolestar / Фото: polestar

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Итак, в компании решили снизить цену на Polestar 2, чтобы продавать больше таких машин. Немного обновленный электрокар сможет на одном заряде проехать около 400 км. Теперь в базовой модели установят двигатель на 231 лошадиную силу, хотя в более дорогой версии ставят по два мотора, каждый из которых выдает по 204 лошадиных силы. В обновленной версии, как и в предыдущей, будет установлен аккумулятор на 78 кВтч.

Уже известно, что на европейский рынок Polestar 2 будет поставляться с ценой около 40 тысяч евро, а в США электрокар будут продавать по стоимости около 48 тысяч долларов. Таким образом обновленная версия электромобиля подешевеет примерно на 20% в сравнении с моделью прошлого года.

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