Выбираем б/у электрокар: какие нюансы следует учесть в первую очередь

Перед покупкой подержанного электромобиля нужно обратить внимание в первую очередь на состояние батареи

Мы уже писали о том, что в ближайшие пять лет рынок электромобилей будет расти очень быстрыми темпами, вытесняя обычные авто. На украинском рынке также есть очень много б/у электромобилей. На что следует обратить внимание при выборе подержанного электрокара и к чему следует готовиться при покупке такого авто – расскажем в материале.

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Зарядка для электромобиля Фото: pixabay.com

Залог успеха – хорошая батарея

Самое главное, что нужно сделать при выборе подержанного электромобиля – узнать, в каком состоянии его батарея. Для начала нужно зарядить электромобиль до 100% заряда, а затем посмотреть, насколько километров пробега хватит этой зарядки. Зачастую это может увидеть на приборной панели автомобиля. Затем сравните эти показатели с заявленными заводом-производителем характеристике по пробегу на одном заряде. Так вы будете понимать, насколько износилась батарея. Если батарея сохраняет хотя бы три четверти своего заводского диапазона по пробегу, тогда такой автомобиль можно смело покупать. Также в некоторых электрокарах прямо на приборной панели отображается, в каком состоянии находится батарея. К примеру, если на индикаторе уже нет одного или двух специальных делений, то сама батарея уже неновая и значительно израсходовалась, что грозит дальнейшим ее ремонтом или же заменой.

Может быть и так, что в электромобиле уже заменили батарею, ведь он наездил много километров. Тогда стоит поинтересоваться у продавца, на какую именно батарею была заменена старая. Желательно получить документы относительно того, что батарею меняли и где именно, чтобы понимать насколько она качественна.

Кроме того, на батареи часто дают гарантию. К примеру, в большинстве случаев она составляет 8 лет или около 150 тысяч километров пробега. Если такая гарантия на батарею еще действует, также смело можно покупать авто, ведь при каких-либо проблемах можно будет обратиться в сервис завода-производителя. Но все это скорее всего будет действовать, если электромобиль изначально новым покупали в Украине. Если же электрокар пригнан из другой страны, с гарантийным обслуживанием может быть проблема.

Не пожалейте денег на диагностику

Впрочем, еще лучший вариант для проверки батареи – обратиться к специалистам, которые продиагностируют ее. Подключив специальные устройства, можно узнать, сколько циклов зарядки-разрядки прошла батарея или как часто ее заряжали быстрым способом. Дело в том, что многие эксперты считают, что быстрая зарядка авто намного скорее изнашивает батарею, нежели ее заряжать классическим методом от обычной розетки. Впрочем, все это на 100% не доказано. Помимо этого, стоит также помнить о том, что нечистые на руку продавцы при помощи специальных устройств могут ввести изменения в батарее и даже самая уставшая будет показывать на компьютере, что она в полном порядке. В обычных автомобилях могут скручивать пробег, а в электрокарах – менять данные об остаточных запасах мощности батареи. Но даже если вы купите электромобиль с уставшей батареей, ее все равно можно вернуть на вполне достойный уровень. Сейчас этим занимаются многие станции технического обслуживания, ведь в Украине рынок электромобилей становится все более востребованным.

Кроме батареи не забудьте проверить ходовые узлы электрокара

Также не стоит забывать о технической части электромобиля. Многие считают, что самое главное – оценить состояние батареи и этого будет достаточно. Но даже в электрокаре есть подвеска, тормозные узлы и другие агрегаты, на которые следует обратить внимание. Впрочем, даже если вам не повезло и вы в итоге приобрели подержанный электрокар с проблемными агрегатами, требующих ремонта, не стоит расстраиваться. Все это можно без проблем починить, поскольку производители свои электрокары, в большинстве случаев, создают на базе автомобилей с обычным двигателем. Потому узлы и агрегаты электромобилей и обычных авто одного и того же производителя являются взаимозаменяемыми.

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi открывает завод по производству электромобилей.

Также мы уже сообщали о том, что теперь электромобили можно заряжать с помощью морских волн.

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