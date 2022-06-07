Экстрасенс сделал прогноз, когда закончится война в Украине

Экстрасенс утверждает, что война в Украине закончится уже летом / Фото: Коллаж: Сегодня

Серый маг, медиум и эзотерик Роман Шептицкий сообщил о новых ракетных ударах и где их ожидать, поведал, жив ли Путин, и рассказал, когда закончится война в Украине.

Экстрасенс уверяет, что заранее не может просчитать действия России, так как у оккупантов просто нет никаких планов – они действуют хаотично и торопливо. Ракетные удары по центральной, западной и северной Украине – это отвод внимания и месть за их неудачу на востоке и юге нашей страны.

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Могу описать только картину ближайших трех дней. Наиболее защищенным является запад Украины. Но могут быть "прилеты" во Львовской области, наблюдается напряжение в Ровенской и Волынской областях. Северное направление будет тоже пока под обстрелами, особенно Сумская и Черниговская области. Но все же самые ожесточенные, наступательные бои будут вестись в Херсонской и Запорожской областях. Ну и восток Украины в наибольшей угрозе, – комментирует серый маг.

Экстрасенс предупреждает и киевлян, что им стоит быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности, когда звучит сигнал "Тревога". Роман Шептицкий говорит, что особенно "горячо" будет ночью – россияне будут продолжать пускать ракеты, а возможно, даже попытаются прорваться на территорию сухопутно. Однако об успешности таких планов пока речь не идет.

Медиум отметил, что что враг напуган и демотивирован, ход войны будет изменен, как только ВСУ получат оружие. Также он рассказал, что думает о сообщениях о смерти Путина.

Надо разделять понятия "истинный Путин" и "тот, кто исполняет его роль". Есть очень много информации о том, что истинного Путина давно нет в живых. Возможно, он умер еще восемь лет назад, когда началось первое вторжение в Украину. Но даже если настоящий Путин существует, энергия смерти от него чувствуется очень и очень четко. Его существование в этом мире приближается к концу. То же касается и его двойников. Мятеж и бунт против Путина в России активно нарастает. К сожалению, мы не будем знать всех нюансов, но совсем скоро ему придет конец. Есть надежда, что закончится все летом, особенно активно выпадает 8-ка, то есть уже в августе, – поделился экстрасенс с ведущими канала "Украина".

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Смотрите видео программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 на телеканале "Индиго TV":

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