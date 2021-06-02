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Экспресс-маринад для огурцов и салат с ними – 2 оригинальных рецепта

2 июня, 10:27

Ирина Маслова

Попробовать соленые огурцы у вас получится через 24 часа

Экспресс-маринад для огурцов / Фото: Depositphotos

Сезон огурцов начинается. Мы используем их в полезных овощных салатах, а некоторые, кроме этого, будут солить и мариновать их. А что делать, когда хочется засоленных огурцов сейчас? Брать и мариновать. Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" поделился любимым рецептом экспресс-маринада и еще рассказал, как приготовить легкий салат по своему фамильному рецепту.

Экспресс-маринад для огурцов

Для экспресс-маринада огурцов понадобятся:

Как приготовить

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  1. В кастрюлю вылить воду, добавить горчицу, сахар, соль и хрен. Хорошо перемешать и поставить на огонь.
  2. Огурцы помыть и обрезать кончики. В небольшие банки поместить веточки укропа, плотно выложить огурцы, а сверху добавить нарезанный молодой чеснок.
  3. Залить маринадом и добавить растительное масло. Плотно закрыть банку и отправить в холодильник минимум на 24 часа.

Для салата по рецепту Григория Германа нужны:

Как приготовить

  1. Нарезать картофель и лук полукольцами, пересыпать в глубокую миску, добавить малосольную квашеную капусту.
  2. Огурцы нарезать и добавить к салату. Несколько стеблей зеленого лука измельчить и высыпать в салат.
  3. Заправить маслом и посолить.

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