Экс-супруга DZIDZIO развеяла популярное заблуждение об их браке: Я никогда не сидела дома

SLAVIA и DZIDZIO / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Бракоразводный процесс DZIDZIO – в самом разгаре. Вместе со своей супругой Ярославой Хомой (певица SLAVIA) артист прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно. В интервью программе "Зіркоманія" для телеканала "Украина 24" Ярослава развеяла популярный миф об их браке с артистом и ответила тем, кто ее обвиняет в пиаре на разводе.

Влюбились Михаил и Ярослава еще в студенчестве, вместе начинали музыкальную карьеру – пели в одной группе "Друзі". Но все изменилось, рассказывает Ярослава, после появления нового проекта – DZIDZIO.

"Мне не нашлось места, потому что это мужской бэнд и я сознательно приняла решение заняться вокальной студии. Многие говорят, что я сидела дома. И я никогда не сидела дома", – рассказала певица.

DZIDZIO и SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

По словам Ярославы, заниматься вокалом с детьми ей нравилось. И все же она мечтала о большой сцене.

"Он говорил всегда: "Я хочу, чтобы жена ждала меня дома". Наверное, он хотел меня уберечь от чего-то. Он говорил, что это очень трудно. Это безумный график, недосып, большие моральные и физические нагрузки. Я это все понимаю. Поэтому, он считал, что мне это все не нужно", – поделилась пока еще супруга DZIDZIO.

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

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Прокомментировала певица и слова своей песни, после которой в Сети впервые заговорили о разводе пары. Говорит, каждая строка в песне не случайна.

"Я до конца не понимала, почему состоят эти рифмы именно так. Но я чувствовала, что мне нравится, что это должно быть так. И со временем пришло понимание почему именно "я тебе не мамка", – призналась артистка.

SLAVIA рассказала, что в браке начала терять себя.

"Я поняла, что растворяюсь в муже настолько, что я теряю себя, смысл своей жизни и теряю свою мечту. Я тогда говорю – стоп. Куда я двигаюсь, где я во всем этом. Если человек все отдает кому-то, это какая-то самопожертвование, которая никому не нужна. Никто не просит на самом деле. Человек делает сам свой выбор", – делится мыслями певица.

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

Но такую ​​открытость певицы часть аудитории восприняла за чистый пиар. На это у нее есть однозначный ответ.

"Я не играю в жизнь. Я живу. У меня произошла такая жизненная ситуация и с каждым это может произойти. Я абсолютно правдива и честна. Я откровенно об этом говорю. Когда ты не комментируешь, появляется куча слухов и сплетен. Подошли мы к такому этапу жизни. Но все нормально, мы остаемся родными людьми", – призналась SLAVIA.