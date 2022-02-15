Экс-подружка Канье Уэста открыла показ Laquan Smith в Нью-Йорке в День святого Валентина

Джулия Фокс на Неделе моды в Нью-Йорке / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Перед тем, как представить свою огненную осеннюю коллекцию 2022, нью-йоркский дизайнер ЛаКуан Смит почтил минутой молчания покойного культового редактора Vogue Андре Леона Тэлли. Шум, суета и хаос, которые обычно царят на Неделях моды, угомонился на одну минуту. Так Смит хотел на мгновение остановить индустрию, чтобы дать возможность подумать.

Этот шаг позволил зрителям буквально перевести дух, прежде чем на подиум вышли модели в ультра-сексуальной одежде. Само шоу открыла экс-девушка Канье Уэста Джулия Фокс в темно-коричневом платье-водолазке со смелыми вырезами на груди.

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Джулия Фокс на показе Laquan Smith / Фото: Vogue

Для показа своих дерзких нарядов Смит выбрал помещение в центре Нью-Йорка, которое раньше было Ассоциацией Даунтауна, частным клубом, основанным в 1859 году.

Моя женщина немного провокационна, и есть что-то довольно провокационное в этом пространстве. Господь знает, что здесь тогда происходило – рассказал Смит для американского Vogue.

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Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

После двух лет пандемии и чрезмерного употребления таких терминов, как "комфортная одежда" или "домашняя одежда", Смит захотел вернуть пикантный гламур. В его коллекции преобладало множество пайеток, норковых шуб и экстремально коротких мини-юбок.

Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

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Эта коллекция действительно была посвящена возрождению Нью-Йорка и новому торжеству жизни, — отметил Смит.

В цветовой палитре преобладали нейтральные тона в сочетании с электризующими золотыми, красными и синими оттенками.

Гости показа увидели: боди, покрытые блестками, норковые шапки, брюки с низкой посадкой, оголяющие бедра, укороченные платья с глубоким V-образным вырезом и все это вместе с громоздкими дубленками.

Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

Дизайнер рассказал, что во время пандемии продажи боди и сексуальных комбинезонов его бренда выросли на 87%. Он задумался: "Куда идут эти женщины?"

Все это он решил реализовать в своей новой коллекции – свобода, сексуальность и модная непристойность оголять свое тело.

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