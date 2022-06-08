Екатерина Кухар рассказала, как "обойти" сложности во Франции после переезда

Екатерина Кухар поведала, как адаптироваться во Франции / Фото: Коллаж: Сегодня

Эмиграция украинцев продолжается. Франция – одна из стран, куда временно переехали земляки. Прима-балерина Екатерина Кухар в Instagram рассказала об алгоритме действий для адаптации в новой местности. Рекомендациями с ней поделились знакомые, эмигрировавшие из Украины во Францию и получившие статус временной защиты.

Получение статуса временной защиты

Французы рады помочь украинцам, но языковой барьер мешает. Местные говорят на французском, а английский знают единицы. Учтите советы Екатерины Кухар для получения статуса временной защиты, чтобы не возникло проблем.

Реклама

Следует обратиться в ближайшую префектуру по месту жительства и подать документы на регистрацию. Вначале были огромные очереди, сейчас можно оформиться за 1 день. Удобно оборудована организация очередей, помогающая не запутаться, – отметила Екатерина Кухар.

Не забудьте взять с собой:

Загранпаспорт (для проверки вашего пребывания в Украине на момент начала войны).

4 фото (в префектурах есть фотобудки, где можно сделать фото).

Документы ребенка (загранпаспорт или ID карта).

Подтверждение проживания во Франции (attestation d'hébérgement signée). Это заявление подписывает принимающая сторона.

Если у вас нет "принимающей стороны", то государство должно предложить вам варианты проживания. По крайней мере, в реальных историях реальных людей говорят о приличных условиях: апартаменты с кухней (иногда случается без) или формата гостиничных номеров, – отметила Екатерина Кухар.

Поиск жилья

Екатерина Кухар рекомендует искать бесплатное убежище в группе "Украинцы во Франции. Идеи без границ", если друзья или знакомые в стране отсутствуют.

Конечно, если у вас нет знакомых или родственников, где вы могли бы остановиться на первое время, вам помогут чаты. Самая эффективная группа в фейсбуке — "Украинцы во Франции. Идеи без границ". Пишите на главную запрос и в течение часа вам прилетит в комментариях ответ по ночлегу, центрам оформления документов и т.д., – отметила Екатерина Кухар.

Важно знать

Срок действия статуса временной защиты 6 месяцев. Есть возможность продлить период пребывания, если планируете остаться в Париже или другом городе подольше.

Реклама

Статус временной защиты, предоставляемый на 6 месяцев с правом продления, называется Recepisse. Этот статус – своеобразный "внутренний паспорт" для Евросоюза, дающий вам право: жить и работать во Франции, оформить медицинскую страховку (CSS), оформить карту для материальной помощи ADA (выдает отдел OFII), – отметила Екатерина Кухар.

Переселенцы получают финансовую помощь: взрослые – 6,80 евро ежедневно, дети – 3,40 евро. Дополнительно доплачивают 7,40 евро на семью.

Итого на взрослого + одного ребенка выходит 17,60 евро в день. В месяц это 528 евро, – отметила Екатерина Кухар.

Узнайте также, почему Италия – не лучший вариант для переезда украинцев.