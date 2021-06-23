Ефремов попросил уменьшить ему срок из-за психического расстройства и алкозависимости – СМИ

Актер отбывает срок в колонии общего режима. Изначально его приговорили к восьми годам лишения свободы, но позже срок уменьшили до семи с половиной лет

Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

В октябре прошлого года Московский городской суд смягчил наказание Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии. После этого адвокаты Ефремова попросили суд отменить решение о смягчении приговора и настояли на новом апелляционном рассмотрении дела.

Как сообщает РЕН-ТВ, адвокаты актера Роман Филиппов и Петр Хархорин подали кассационную жалобу на приговор. В ней говорится о том, что у Михаила Ефремова развилось психическое расстройство, а также он страдает от синдрома алкогольной зависимости.

Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Адвокаты Михаила утверждают, что суд не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства, ведь актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью и возместил ущерб потерпевшим – родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Однако, как сообщает Telegram-канал "Звездач", адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов опроверг информацию, что актер страдает психическим расстройством.

"Это неправда, кто-то это выдумал, это ложь", – заявил Филиппов.

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Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. Авария произошла летом прошлого года, когда Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто. В результате погиб водитель другой машины, с которой столкнулся внедорожник Ефремова.

Ранее мы сообщали, что Михаил Ефремов впервые увиделся с супругой после отправки в колонию в Белгородскую область. До этого артист не мог встретиться с близкими из-за ограничений связанных с пандемией коронавируса. Как только разрешили свидания, супруга актера поехала к нему в колонию. Ранее Ефремов регулярного связывался с родственниками через переписку и с помощью телефонных звонков.

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