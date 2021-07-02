DZIDZIO был одним из звездных детективов шоу Маска, где отметил особый актерский талант и харизму Евгения Сморигина

DZIDZIO снял Евгения Сморигина в новом фильме «Де гроші» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Такое обещание артист дал в шоу "Маска" персонажу Лягушонку, под маской которого был Евгений Сморигин. Михаил (DZIDZIO), который был одним из звездных детективов шоу на телеканале "Украина", еще тогда отметил особый актерский талант и харизму этой "маски".

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По сюжету мой персонаж Миша ищет деньги для того, чтобы освободить своего друга Жорика. Когда мы выбирали актеров на роли, то вовремя вспомнили о Жене и моем обещании на гипершоу "Маска". Я подумал "Точно! Он подходит на эту роль лучше всех, кого мы выбирали". Все очень хорошо сложилось – общее желание и рабочий график! – рассказывает режиссер и исполнитель главной роли DZIDZIO.

О сотрудничестве и осуществлении обещанного артисты сразу со съемочной площадки сообщили на своих инстаграм страницах, чем очень порадовали поклонников.

Я очень обрадовался этому предложению! Мне интересно поработать с DZIDZIO. Мы уже не первый раз вместе что-то делаем: мы уже и сценку разыгрывали, и пели вместе в одном шоу, теперь вот сыграем вместе в фильме. Если честно, то я прошел без всяких кастингов и очень благодарен Мише и всей команде за такую ​​возможность! И название такое забавное "Де гроші". Это очень классный опыт! – делится впечатлениями актер Евгений Сморигин.

Результат сотрудничества актеров увидим в кинотеатрах в комедии-квест "Де гроші" уже осенью!

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Ранее мы сообщали, что телеканал Украина стал партнером фильма "Де гроші".