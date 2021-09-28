Джейн Фонда и Энди Макдауэлл снялись для номера Vogue, посвященного силе женщин (фото)

Джейн Фонда и Энди Макдауэлл на обложке польского Vogue / Фото: Vogue

Польское глянцевое издание Vogue опубликовали в своих соцсетях обложку октябрьского номера. Героинями съемки стали сразу три звезды: Джейн Фонда, Энди Макдауэлл и звезда сериала Sexify – 28-летняя польская актриса Сандра Джимальска.

Номер посвящен теме мужеству и храбрости, а также их интерпретации. Над изданием работали молодые стилисты, фотографы и креативщики, а в самом номере истории посвящены людям, которые каким-либо образом нарушали устоявшиеся нормы. Журналисты хотели показать и рассказать, что наступает новая эра, в которой и молодое, и старшее поколение могут сказать "нет".

Мужество – это качество, которое каждый из нас должен развивать. Вот почему на обложке октябрьского номера Vogue Polska – три выдающиеся женщины, которые вдохновляют нас на самостоятельные решения и борьбу за собственное счастье – сказано в релизе журнала.

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83-летняя Джейн Фонда поделилась в интервью изданию, что именно с возрастом женщины становятся смелее. Актриса рассказала, что верит в силу сестринства и силу женщин, которые смогут изменить этот мир у к лучшему.

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Героиня второй обложки октябрьского номера польского Vogue 63-летняя Энди Макдауэлл, несмотря на давление общественности, также поддерживает зрелую женственность. Актриса рассказала, с какими трудом ей далось решение пожертвовать карьерой ради семьи, и о том, как мечтала вернуться на экраны.

Третьей героиней обложки стала 28-летняя Сандра Држимальска – представительница молодого поколения польских актрис, которая благодаря своим ролям получила возможность противостоять несправедливости мира.

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