Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

Михаил Заливако уверен, что девушка до сих пор не может отпустить прошлое

Джессика Чеги / Фото: instagram.com/antoniajessica

В 10 выпуске "Холостяка-11" Михаил Заливако знакомился со родными и близкими Розали, Ани, Джессики и Даши. Каждая из встреч с родителями прошла тепло – все получили приятные эмоции, но в итоге проект все-таки должна была покинуть одна из девушек.

Кстати, в Сети ранее обсуждали, что победительницей стала Анна Богдан. Что ж, вполне вероятно, ведь девушка прошла в финал проекта.

Многие также думали, что победительницей станет Джессика. Увы, но девушка покинула проект в этом выпуске.

"Джессика, у нас с тобой особенная история, которая меня зацепила с первой встречи. Но я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", – обратился к Джессике Михаил на церемонии роз.

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Фото: кадр из проекта

Михаил уверен, что девушку "надломили" прошлые отношения, где ей изменил возлюбленный, а также – ее детство. У Джессики сложные отношения с родителями, которые уехали на заработки в Венгрию, оставив дочь на бабушку и дедушку.

"Она пытается держать дистанцию, не может до конца раскрыться", – говорит Заливако.

Ранее мы рассказывали, кто покинул проект в девятом выпуске.