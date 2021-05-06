Джессика о Холостяке: Все были в шоке, какой меня показали в шоу

Участница реалити призналась, что у зрителей сложилось неправильное впечатление о ней. В реальной жизни, по словам девушки, она совсем другая

Джессика Чеги / Фото: instagram.com/antoniajessica

Зрители проекта "Холостяк-11" привыкли видеть Джессику Чеги напористой и уверенной в себе – кажется, будто ради своей цели красотка пойдет по головам и ничто не сможет ее остановить.

Как оказалось, за "железной броней" участницы скрывается хрупкая и ранимая девушка. Об этом заявила сама Джессика в своем Instagram. Девушка призналась, что многие друзья просто не узнали ее в шоу.

"Держать внешнюю уверенность не так трудно, как поддерживать ее баланс внутри. Когда я шла на проект, я понимала, что это не то место, где нужно показывать свою слабость среди других участниц. Но эта уверенность, которую мне пришлось всегда держать при себе, чтобы не поддаваться негативу, создала мне образ очень сильной и независимой. Все люди, которые меня знают лично, были в шоке от того, какой меня показали", – призналась Чеги.

Джессика Чеги / Фото: instagram.com/antoniajessica Реклама

Джессика назвала себя "хрупкой, неуверенной девушкой", которая хочет чувствовать себя слабой рядом со своим мужчиной. Также Чеги призналась, что к своим 25 годам она прошла через "большое количество трудностей".

"И тот факт, что я не плачу при каждой сложной ситуации, не означает, что я жестокая. Просто жизнь научила меня всегда вставать, сколько раз я бы ни упала", – поделилась Джессика.

Ранее мы сообщали, кто покинул шоу "Холостяк-11" в девятом выпуске.