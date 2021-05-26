Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали жить вместе! Смотрите фото их коттеджа за 18 млн долларов

После расставания с Алексом Родригесом начали ходить слухи о воссоединении Джей Ло с ее бывшим. Как в итоге оказалось, пара действительно возобновила отношения

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес съехались / Фото: Getty Images, Скриншот из Daily Mail

Дженнифер Лопес, которую снова заметили в компании ее экс-жениха Бена Аффлека, начала новый этап в своей жизни. Бен и Джей Ло решили съехаться и теперь парочка живет вместе в Майами, а цена их коттеджа достигает 18 миллионов долларов (около 495 миллионов гривен). Но пока что актеры дом не купили, а просто арендуют.

Как сообщает Daily Mail, папарацци словили Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в поместье с потрясающим видом на набережную.

Бен Аффлек курит на балконе / Скриншот Daily Mail

Дженнифер Лопес в доме в Майами / Скриншот Daily Mail

В доме есть целых 11 спален, 12 ванных комнат, тренажерный зал и даже офис.

Дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес / Фото: Скриншот из Daily Mail

На территории есть бассейн.

Дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес / Фото: Скриншот из Daily Mail Реклама

Из спальни открывается вид на набережную.

Спальня в доме Бена Аффлека и Джей Ло / Фото: Скриншот из Daily Mail

Спальня в доме Аффлека и Лопес / Фото: Скриншот из Daily Mail

Ранее в Сети появились фото недвижимости еще одной звездной парочки – Меладзе и Брежневой.