Джанабаева призналась, что Меладзе присутствовал на родах

Альбина Джанабаева недавно стала мамой в третий раз. В новом своем интервью артистка впервые рассказала, что Валерий Меладзе присутствовал на родах сына и дочки

Альбина Джанабаева рассказала, что Валерий Меладзе присутствовал на родах / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе не афишируют свою личную жизнь. Даже если пара дает интервью, они больше о творчестве. Но в этот раз бывшая солистка "ВИА Гры" сделала исключение и впервые рассказала о материнстве и об опыте партнерских родов с Валерием Меладзе.

В интервью изданию "Караван историй" Альбина рассказала, что Валерий присутствовал на родах Луки и Агаты.

"Мы оба ожидали появления на свет человека, поэтому вопрос: "Ну что, пойдешь со мной?" не стоял. Все как-то естественно происходило. Я была уже в роддоме, мы были постоянно на связи, и когда поняла, что скоро, он приехал", – рассказала певица.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Сейчас практически все свое время пара посвящает дочери Агате, которая родилась в апреле этого года. По словам бывшей солистки "ВИА Гры" Валерий Меладзе с удовольствием выполняет родительские обязанности.

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"В бессонные ночи, когда ребенок взбудоражен, спокойно берет Агату на руки и уходит в другую комнату, давая мне возможность немного отдохнуть",- поделилась артистка.

Отметим, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году, и Лука, появившийся на свет в 2014 году и дочь Агата. Кроме того, у 56-летнего Валерия Меладзе есть трое дочерей от первого брака.

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Ранее Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет после рождения дочери.

Также стоит отметить, что совсем скоро Валерий Меладзе выступит в Киеве. Предлагаем узнать, как Сеть отреагировала на это.