Двойной удар: опасность сочетания гриппа и COVID-19 – мнение доктора Комаровского

Прошлые два года мы слышали информацию, что грипп в Украине исчез, потому что его вытеснил коронавирус. Масочный режим, закрытые школы и детсады, локдауны – все это повлекло значительное и ощутимое снижение зафиксированных случаев заболеваний сезонных ОРВИ и гриппа. Как обстоят дела сейчас, рассказал кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24".

Я и весь коллектив моей клиники уже привился от гриппа – прокомментировал Евгений Комаровский. – В этом году в научном мире возник новый термин – "твиндемия". Доктора во всем мире очень сильно боятся сочетания гриппа и коронавируса.

Евгений Олегович подтвердил, что в Украине есть в доступности вакцины от гриппа, а также врач настоял на том, что большие организации обязаны привить от него своих сотрудников. Особенно Комаровский подчеркнул, что к таким мерам должны прибегнуть супермаркеты, ведь именно там огромное скопление людей.

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Доктор рассказал, что последствия такого сочетания могут быть катастрофичными для мира и жизни людей.

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