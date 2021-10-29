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Евгений Комаровский рассказал, как еще формируется иммунитет от коронавируса

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 октября, 08:00
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На формирование иммунитета против COVID-19 влияет множество факторов, в основном – у переболевших, но самый эффективный способ все равно вакцинация

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

Самый надежный способ сформировать иммунитет, чтобы защититься от коронавируса, – это сделать прививку
Самый надежный способ сформировать иммунитет, чтобы защититься от коронавируса, – это сделать прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

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На этот раз вопрос касался того, как еще сформировать иммунитет к ковиду, кроме вакцинации. Формирование иммунитета к любой инфекции – это множество факторов.

Это и клетки памяти, и иммуноглобулины (которые те самые G, что определяют в крови, а также секреторные иммуноглобулины, находящиеся в слизистых оболочках), – ответил Евгений Комаровский. – И здесь огромное количество факторов. Но все равно самый надежный способ сформировать стойкий иммунный ответ – это вакцинация.

Защититься от коронавируса другими способами, конечно, можно попробовать, но ни один из методов не даст 100% гарантии. Вакцинация в том числе – но именно этот способ все равно самый надежный в плане формирования стойкого иммунитета против ковида.

Вообще у нас только два глобальных способа профилактики COVID-19, – сказал Евгений Комаровский. – Это проветривание (вентиляция) помещений и вакцинация. Поэтому вакцинация и вентиляция – это на сегодняшний день два важнейших слова.

Также мы писали, можно ли ускорить возвращение вкуса после коронавируса.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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