Евгений Комаровский рассказал, как еще формируется иммунитет от коронавируса

На формирование иммунитета против COVID-19 влияет множество факторов, в основном – у переболевших, но самый эффективный способ все равно вакцинация

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

Самый надежный способ сформировать иммунитет, чтобы защититься от коронавируса, – это сделать прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

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На этот раз вопрос касался того, как еще сформировать иммунитет к ковиду, кроме вакцинации. Формирование иммунитета к любой инфекции – это множество факторов.

Это и клетки памяти, и иммуноглобулины (которые те самые G, что определяют в крови, а также секреторные иммуноглобулины, находящиеся в слизистых оболочках), – ответил Евгений Комаровский. – И здесь огромное количество факторов. Но все равно самый надежный способ сформировать стойкий иммунный ответ – это вакцинация.

Защититься от коронавируса другими способами, конечно, можно попробовать, но ни один из методов не даст 100% гарантии. Вакцинация в том числе – но именно этот способ все равно самый надежный в плане формирования стойкого иммунитета против ковида.

Вообще у нас только два глобальных способа профилактики COVID-19, – сказал Евгений Комаровский. – Это проветривание (вентиляция) помещений и вакцинация. Поэтому вакцинация и вентиляция – это на сегодняшний день два важнейших слова.

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