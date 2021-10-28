Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Хэллоуин 2021

Поколение Z

Тренды маникюра

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, когда и как вернуть вкус и запах после коронавируса

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 октября, 17:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Евгений Комаровский рассказал, что период восстановления вкуса после коронавируса – индивидуальный, у кого-то он дольше и наоборот, но ускорить процесс невозможно

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

Один из них – как скоро вернется вкус после перенесенного ковида и можно ли ускорить этот процесс. Вернуть вкус после перенесенной коронавирусной инфекции какими-либо ускоренными методами невозможно. Выход – только терпеливо ждать, когда вкус восстановится, продолжая принимать меры, чтобы не заболеть повторно.

Реклама

Вкус после перенесенного ковида у каждого восстанавливается в разные сроки, остается только ждать
Вкус после перенесенного ковида у каждого восстанавливается в разные сроки, остается только ждать / Фото: скриншот

Евгений Комаровский перенес коронавирус в легкой форме, а вкус у популярного педиатра восстановился только через 8 месяцев после болезни. У некоторых людей этот процесс занимает даже больше полутора лет. Поэтому кандидат медицинских наук в который раз призывает вакцинироваться, чтобы снизить риски заболеть и получить осложнение.

Также часто Комаровского спрашивают, скоро ли будет украинская вакцина и можно ли будет ей доверять. Доктор ответил, что скорее всего у нас в стране просто будут разливаться по ампулам то, что привезут из других стран. То есть это будет, как украинский "Хюндай" или "Фиат". Но это неплохо.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали, действительно ли вакцина Пфайзер вызывает миокардит.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять