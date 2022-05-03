Дурят и кладут испорченные продукты: реалии львовского заведения, где ела Анджелина Джоли – честные отзывы клиентов

Дурят и кладут испорченные продукты: реалии львовского заведения, где ела Анджелина Джоли / Фото: Коллаж: Сегодня

За считанные дни о пекарне "Львовские круассаны" узнал весь мир. Визит актрисы Анджелины Джоли разделил жизнь сети на до и после. Звезда отведала два круассана и запила их капучином XXL. Пекарню ассоциируют со словом голливудская после ее визита. Но что на самом деле там происходит? Честными отзывами поделились посетители Google maps. Почему реалии вне инстаграммного кадра пекарни настораживают – рассказываем.

Непрофессиональное обслуживание клиентов

Если придете в заведение попробовать круассаны, которые заказывала Анджелина Джоли, будьте готовы, что, возможно, придется подождать. И мы не о 5 минутах, а о 30 минутах! Один из посетителей пожаловался на долгое время ожидания.

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Кофе-кофе... 3 круассан ждать 30 мин. Это слишком, – написал он.

Кофе тоже гости ждут, а еще им иногда дают неправильную сдачу, лучше перечисляйте деньги перед выходом из заведения. Вдобавок – грязные туалеты, которые привлекают внимание гостей

Долго ждал кофе. Дали не правильную сдачу. Туалет в ужасном состоянии. А персонал приветливый. И круассаны вкусные, – написал посетитель.

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Персонал не учитывает доплату клиентов за двойную порцию начинки круассана. Один из посетителей трижды доплачивал, но каждый раз получал стандартную порцию, где увеличивалось только количество майонеза.

Никогда не получил то, что я просил, несмотря на то, что заплатил полную правильную цену. (Предполагая, что они не понимают английского). Круассан с двойным бургером никогда не является двойным бургером (уже 3 раза,,, не случайность). Вместо этого вы получите обычный круассан с гамбургерами с бешеным количеством майонеза!! Пожалуйста, если вы, в отличие от других отделений, не знаете, как приготовить круассан с двойным бургером, не оставляйте его в меню, – рассказал клиент.

Отсутствие очереди в заведении – это не аргумент, что вас обслуживают быстро. Возможно, придется подождать.

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Люблю Львовские Круассаны. Побывал в разных локациях и разных городах и регулярно буду заходить. Но как раз здесь, не знаю. То девушки не с той ноги встали, что ли. Ждали примерно 15 мин при отсутствии очереди. У жены круассан разлезся и был не вкусен, мне дали столько соуса, что почти ничего кроме соуса не чувствовал. И кофе было половина стакана кофе, половина сплошной пенки. Возможно просто не повезло, но больше желания именно сюда заходить не должно, – рассказал клиент.

Если возьмете заказ с собой, готовьтесь к возможным "сюрпризам". Посетители не поставили курятину внутрь круассана, "компенсировав" ее овощами.

Взяла Галицкий круассан с собой. Кроме того, что был полностью холоден, что бывает часто, то на этот раз не поставили курицы, которая там должна быть. Судя по количеству помидоров и огурцов, решили именно ими "компенсировать" курицу. К сожалению, когда это увидела, уже была слишком далеко, чтобы вернуть. Дурят, – уверяет посетительница.

Испорченные продукты и несвежие круассаны

Не 5-ти минутные ожидания заказа гости простят персонал заведения, но невозможно закрыть глаза на испорченные и несвежие продукты в круассанах.

Постоянная клиентка осталась возмущена полученными заказами, но повторно посещала заведение, давая возможность исправиться персоналу. Трижды ей приносили черствые круассаны…

Очень часто захожу в "Круассаны" за кофе, ведь именно это заведение ближе всего к месту моей учебы. Понятно, что кофе – такой напиток, который трудно как-то испортить, поэтому впечатления всегда были положительными. Но когда решаю что-то поесть – каждый раз разочаровываюсь... Уже трижды мне случаются просто черствые и твердые круассаны. Впервые, когда это произошло – подумала, что это случайность/совпадение обстоятельств и как-то смирилась с ситуацией. Но во второй и третий раз поняла, что это систематически. Просто не хватает слов... Как персонал может выдавать такую еду клиенту, если даже на ощупь тот круассан "деревянный"?! Не знаю буду ли посещать еще это заведение, – написала посетительница.

Положить немытую и испорченную зелень салата внутрь круассана с ветчиной – также работа пекарни "Львовские круассаны".

Круассан ветчина филадельфия, как можно положить не мытый, гнилой салат тем более в дорогой круассан!!! Это уже второй отрицательный отзыв. Больше я не ваш клиент! – признался посетитель.

Мы также рассказывали, что киевское заведение готовит грандиозное празднование ко дню смерти Путина. Будут наливать бесплатно шампанское.