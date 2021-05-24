Друзьям – 27 лет! Как за это время изменились Рэйчел, Чендлер, Моника и остальные (фото)

Спустя 17 лет с момента выхода последней серии 10 сезона, исполнители ролей Рэйчел, Чендлера, Моники, Фиби, Росса и Джоуи снова соберутся на легендарном мягком диване

Как изменились "Друзья" / Фото: Скриншот из YouTube

Комедийный ситком "Друзья", на котором выросло целое поколение, совсем скоро порадует зрителей новым спецвыпуском.

В этот раз актеры сыграют не персонажей, а самих себя. Они раскроют секреты съемок сериала, вспомнят самые крутые моменты эпизодов и ответят на вопросы, которые много лет мучили зрителей. И хотя это не будет продолжением сериала и полноценным эпизодом, нас ждет самое душевное разговорное шоу и большая порция ностальгии.

А пока до премьеры спецэпизода "Друзей" осталось три дня, мы решили показать, как изменились актеры за 27 лет с момента выхода первого сезона.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон – Рэйчел / Фото: Скриншот из YouTube

Мэттью Перри

Мэттью Перри – Чендлер Бинг / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Кортни Кокс

Кортни Кокс – Моника Геллер / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

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Лиза Кудроу

Лиза Кудроу – Фиби Буффе / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Мэтт Леблан

Мэтт Леблан – Джоуи Триббиани / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Дэвид Швиммер

Дэвид Швиммер – Рос Геллер / Фото: Скриншот из YouTube

Смотрите трейлер спецвыпуска сериала "Друзья":

Ранее представитель Дженнифер Энистон рассказал, станет ли она мамой.