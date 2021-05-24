Друзьям – 27 лет! Как за это время изменились Рэйчел, Чендлер, Моника и остальные (фото)

Как изменились "Друзья" / Фото: Скриншот из YouTube
Комедийный ситком "Друзья", на котором выросло целое поколение, совсем скоро порадует зрителей новым спецвыпуском.
В этот раз актеры сыграют не персонажей, а самих себя. Они раскроют секреты съемок сериала, вспомнят самые крутые моменты эпизодов и ответят на вопросы, которые много лет мучили зрителей. И хотя это не будет продолжением сериала и полноценным эпизодом, нас ждет самое душевное разговорное шоу и большая порция ностальгии.
А пока до премьеры спецэпизода "Друзей" осталось три дня, мы решили показать, как изменились актеры за 27 лет с момента выхода первого сезона.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон – Рэйчел / Фото: Скриншот из YouTube
Мэттью Перри
Мэттью Перри – Чендлер Бинг / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube
Кортни Кокс
Кортни Кокс – Моника Геллер / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу – Фиби Буффе / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube
Мэтт Леблан
Мэтт Леблан – Джоуи Триббиани / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube
Дэвид Швиммер
Дэвид Швиммер – Рос Геллер / Фото: Скриншот из YouTube
Смотрите трейлер спецвыпуска сериала "Друзья":
Ранее представитель Дженнифер Энистон рассказал, станет ли она мамой.