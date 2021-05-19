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HBO опубликовала трейлер спецэпизода "Друзей": трогательное видео

Сегодня, 22:52

В съемках эпизода, который выйдет уже в конце мая, приняли участие не только основные актеры, но и приглашенные звезды

Скрин с видео HBO Max
Скрин с видео HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал двухминутный трейлер долгожданного специального эпизода сериала "Друзья", который должен выйти уже 27 мая.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале сервиса.

В специальном эпизоде под названием Friends: The Reunion or The one where they get back together приняли участие все шестеро актеров, исполнивших главные роли в суперпопулярном сериале: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Ле Бланн, Мэтью Пэрри и Дэвид Швиммер. И в этот раз они играют самих себя, а не персонажей "Друзей".

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Также в съемках приняли участие приглашенные звезды, в том числе Леди Гага, Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер и другие. Эпизод выйдет на платформе HBO Max.

Напомним, съемки специального эпизода, в котором основная актерская команда "Друзей" собралась полным составом, проходили в родных для поклонников сериала декорациях.

Также стоит отметить, что специальный эпизод – это не продолжение сериала.

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сериал Друзья трейлер
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