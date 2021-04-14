Дождались! Clubhouse на Android будет доступен уже в мае

Соцсеть Clubhouse перекочует в смартфоны на Android, а потому теперь IPhone не обязателен

На данный момент относительно новая социальная сеть Clubhouse доступна исключительно для владельцев iPhone, но вскоре ее официально запустят также для смартфонов, работающих на Android.

Некоторые умельцы, конечно, и сейчас загружают на свои смартфоны с Android соцсеть Clubhouse, но в большинстве случаев аккаунты просто блокируются.

Соцсеть Clubhouse / Фото: Сегодня

Известный инсайдер Морган Эветтс опубликовал в своем Twitter запись одной из разработчиц Clubhouse. Девушка решила показать скриншоты версии Clubhouse для смартфонов на Android. Сам Эветтс говорит, что она работает над этой версией уже шесть недель и все продвигается успешно.

Кроме того, Морган Эветтс добавил, что приблизительная дата выхода Clubhouse для смартфонов на Android намечена на май этого года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что вслед за Facebook прокололась еще одна соцсеть и данные ее пользователей попали в Интернет.

Также мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.