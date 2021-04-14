Дождались! Clubhouse на Android будет доступен уже в мае

На данный момент относительно новая социальная сеть Clubhouse доступна исключительно для владельцев iPhone, но вскоре ее официально запустят также для смартфонов, работающих на Android.
Некоторые умельцы, конечно, и сейчас загружают на свои смартфоны с Android соцсеть Clubhouse, но в большинстве случаев аккаунты просто блокируются.
Соцсеть Clubhouse / Фото: Сегодня
Известный инсайдер Морган Эветтс опубликовал в своем Twitter запись одной из разработчиц Clubhouse. Девушка решила показать скриншоты версии Clubhouse для смартфонов на Android. Сам Эветтс говорит, что она работает над этой версией уже шесть недель и все продвигается успешно.
Кроме того, Морган Эветтс добавил, что приблизительная дата выхода Clubhouse для смартфонов на Android намечена на май этого года.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что вслед за Facebook прокололась еще одна соцсеть и данные ее пользователей попали в Интернет.
Также мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.