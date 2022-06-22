Самогон из варенья или ягод – польза и вред напитка, если готовить дома

Домашний самогон из варенья или ягод может приготовить даже новичок, но безопасных доз алкоголя не существует / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Фруктовый самогон, домашняя брага или вино собственного приготовления – любимые многими украинцами алкогольные напитки. Но может ли алкоголь быть полезным, если готовить его без "химии"? И сколько вообще пить спиртного, чтобы не навредить здоровью – разбираемся с экспертами.

Допустимые нормы употребления алкоголя, согласно диетическим рекомендациям по питанию для американцев

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Допустимые нормы употребления алкоголя, согласно диетическим рекомендациям по питанию для американцев на 2020–2025 гг, такие:

до 2 порций или менее в день для мужчин

1 порции или менее в день для женщин.

МОЗ Украины отмечает, что безопасной дозы алкоголя не существует вообще. Хотя ведомство согласно с тем, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает риск заболеваемости ишемической болезнью сердца.

Ввсе же минимальное употребление алкоголя несколько снижает риск заболеваемости ишемической болезнью сердца. / Фото: unsplash.com

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В то же время употребление любого алкоголя несет вред в долгосрочной перспективе. Но люди пили, пьют и будут пить алкогольные напитки. Другой вопрос, что не стоит злоупотреблять спиртным и если и пить алкоголь, то только качественный.

Сэкономить на спиртном и приготовить домашний алкоголь можно, используя ненужное вам старое или "заигравшее" варенье. Выйдет хорошая брага, которая впоследствии перегоняется на ароматный самогон с фруктовыми нотками. Технологию осилят даже новички, потребуется:

вода – 30 литров;

варенье – 6 литров;

прессованные дрожжи – 300 грамм (или 50 грамм сухих);

сахар – 3 кг (необязательно).

Процесс приготовления самогона из варенья в домашних условиях занимает от 4-10 дней до нескольких месяцев. Вариантов, как выгнать самогон из такой браги, существует два.

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Чтобы выгнать самогон из браги, нужно либо совершать перегон с помощью парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне

Это либо совершать перегон с помощью парогенератора, либо очень медленно нагревать бак и гнать на маленьком огне. В противном случае брагу обязательно нужно пропустить через несколько слоев марли.

Рецепт самогона из варенья на огне:

Подогреть воду до 50-60°C. 2. Добавить варенье, перемешивать, пока масса не станет однородной. Охладить до 30°C (обязательно, иначе дрожжи погибнут от высокой температуры). Развести дрожжи согласно инструкции на этикетке, затем добавить в емкость с будущей брагой. Внести сахар, хорошо перемешать (необязательный этап). Установить на бродильную емкость гидрозатвор (медицинскую перчатку с дырочкой в ​​пальце) и поставить на 5-9 дней в темное теплое место (18-25°C). Брага готова, если она осветилась (выпал осадок), стала горькой по вкусу, а гидрозатвор перестал пускать пузыри.

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