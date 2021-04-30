Версія українською
$ 27,75
33,64

Доктор показал тест на недосып в картинках. Результат можно получить за одну минуту

30 апреля, 10:05

Владимир Грисюк

Врач Каран Радж опубликовал почти одинаковые яркие картинки. Казалось бы, найти отличия на двух этих рисунках не так-то тяжело, но это только на первый взгляд

Доктор Каран Радж стал популярным блогером в TikTok и веселит своих подписчиков интересными роликами, которые помогают облегчить и улучшить жизнь. В одном из последних видео врач рассказал, как за несколько секунд понять, что вам не хватает сна.

Итак, Радж предложил подписчикам пройти небольшой тест. В ролике показаны почти одинаковые яркие картинки: на них изображена улица, люди на тротуаре, автобусы на дороге и здания на заднем плане. Казалось бы, найти отличия на двух этих рисунках не так-то тяжело, но это только на первый взгляд.

Фото: TikTok

Дело в том, что при недосыпе снижается концентрация внимания, так что такие мелочи, как цвет автобуса, количество зданий и перемещение людей, можно легко упустить.

Читайте также: 24 кота, которые спят в любое время и в любом положении (фото)

Реклама

Предлагаем и вам пройти этот тест:

Видео: tiktok.com/@dr.karanr

Напомним, ранее мы рассказывали, во сколько ложиться, чтобы выглядеть моложе. Кроме этого, Life Сегодня собрали ТОП-10 интересных фактов о сне.

Новости на эту же тему:

Попробуйте отличить люксовую вещь от масс-маркета: модный тест Как сказать "спасибо" языками народов мира – вежливый тест Кто на что учился. Какое образование у известных политиков и спортсменов – тест
видео тест сон

Источники: Сегодня , tiktok.com/@dr.karanr

Реклама