Доктор показал тест на недосып в картинках. Результат можно получить за одну минуту

Доктор Каран Радж стал популярным блогером в TikTok и веселит своих подписчиков интересными роликами, которые помогают облегчить и улучшить жизнь. В одном из последних видео врач рассказал, как за несколько секунд понять, что вам не хватает сна.
Итак, Радж предложил подписчикам пройти небольшой тест. В ролике показаны почти одинаковые яркие картинки: на них изображена улица, люди на тротуаре, автобусы на дороге и здания на заднем плане. Казалось бы, найти отличия на двух этих рисунках не так-то тяжело, но это только на первый взгляд.
Дело в том, что при недосыпе снижается концентрация внимания, так что такие мелочи, как цвет автобуса, количество зданий и перемещение людей, можно легко упустить.
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