Доктор Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от COVID-19 на беременность

Вакцинация от COVID-19 на беременность как уже имеющуюся, так и будущую - не влияет / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из причин, почему женщины не хотят вакцинироваться – это слухи о том, что потом невозможно будет забеременеть. Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, насколько такие опасения оправданы.

Так влияет ли вакцинация на беременность или нет?

Сегодня некоторые врачи говорят своим пациенткам о том, что после вакцинации они не смогут иметь детей. Эта новость сильно огорчает женщин, которые хотят стать мамами. Кандидату медицинских наук Евгению Комаровскому очень жаль, что подобные слухи распространяют люди, у которых есть диплом врача.

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Нет никакой информации о том, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод / Фото: Коллаж: Сегодня

Потому что современная медицинская наука уже имеет опыт внедрения более 4 миллиардов доз вакцин от коронавируса, и за все время не было зафиксировано каких-либо негативных последствий вакцины на репродуктивную функцию человека.

Что делать, если врач оговаривает женщину делать прививку?

Евгений Комаровский считает, что в основе категоричных выводов о влиянии вакцины от COVID-19 на беременность лежит абсолютный непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов. Потому что подобные ложные высказывания заставляют женщин волноваться и тревожиться за свое будущее.

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Нет никакой информации о том, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод, – заверил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина.

Если кто-то продолжает распускать слухи о вакцине, врач-педиатр высшей категории советует обратиться к другому акушеру-гинекологу, иначе о беременности и родах вы тоже услышите какие-то недостоверные сведения.

Современная медицинская наука считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда делают прививку женщинам, которые уже в положении, но еще не знают о своей беременности, – сказал кандидат медицинских наук. – Медики используют инактивированные вакцины, и их негативное влияние на плод не зафиксировано.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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