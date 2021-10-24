Какая вакцина от COVID-19 самая безопасная для детей – ответил доктор Комаровский

На данный момент самой безопасной вакциной для детей является Pfizer – об этом Евгений Комаровский рассказал в эфире на канале "Украина 24"

Самая безопасная вакцина для детей от коронавируса на данный момент – Pfizer / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и известный врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующий многих вопрос по поводу коронавируса – какая же вакцина от COVID-19 наиболее безопасна для детей и каких именно детей стоит вакцинировать.

Во-первых юридически мы можем вакцинировать детей только Пфайзером или Модерной, – ответил Евгений Комаровский,- и то, только с определенного возраста, на данный момент таковы правила.

По словам кандидата медицинских наук и известного врача-педиатра, это в Китае уже начали вакцинировать детей с 3-х летнего возраста, но у нас таких рекомендаций нет.

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Пфайзер сейчас на этапе регистрации для вакцинирования детей от 9 до 15 лет, – говорит доктор Комаровский,- в целом рекомендации вакцинировать детей с 16-летнеого возраста. Но для детей с тяжелой фоновой патологией, которые могут не перенести коронавирус, рекомендована вакцинация с 12-ти лет. Поэтому – Пфайзер.

Под фоновой патологией доктор Комаровский отметил сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии и так далее. Что касается взрослых, то даже если человек переболел COVID-19 в легкой форме, Комаровский все же советует сделать прививку.

Также ранее мы писали, стоит ли женщинам вакцинироваться от коронавируса, если они еще не рожали.