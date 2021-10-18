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Евгений Комаровский рассказал, стоит ли женщинам вакцинироваться от COVID-19, если они еще не рожали

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
18 октября, 12:35
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Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский, кандидат медицинских наук рассказал, зачем будущим мамам прививка от COVID-19 и что это не опасно в будущем
Если девушка или женщина еще не рожала, ей тем более нужно вакцинироваться от COVID-19
Если девушка или женщина еще не рожала, ей тем более нужно вакцинироваться от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный детский врач Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на вопросы касаемо коронавируса, которые больше всего волнуют украинцев. И один из них – не опасно ли делать прививку девушкам и женщинам, которые еще вообще не рожали и только в будущем планируют стать мамами.

Для того, чтобы спокойно родить ребенка, как раз и надо вакцинироваться, – ответил Евгений Комаровский, – вообще это для меня один из самых неприятных моментов в Украине. У меня десятки таких писем – с этим вопросом, когда девочки приходят к гинекологу, говорят, что уже сделали прививку против COVID-19, а ей в ответ гинеколог заявляет, что у нее теперь будет непонятно какой ребенок.

Комаровский отметил, что это неправда, и что для таких моментов как раз и нужна нормальная исполнительная власть, которая гинекологов, что распространяют дезинформацию среди пациенток, привлекала бы к ответственности.

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Гинекологов, распространяющих дезинформацию о вреде прививок для нерожавших, надо привлекать к ответственности
Гинекологов, распространяющих дезинформацию о вреде прививок для нерожавших, надо привлекать к ответственности / Фото: скриншот

Кандидат медицинских наук отметил, что нас сегодня вакцинация от COVID-19 – это передовая медицины, особенно вакцины с РНК технологиям. Это огромный опыт и доказательства, что такие вакцины намного безопаснее, чем просто прием того же парацетамола с ибупрофеном с целью лечения инфекционных болезней, того же коронавируса. Потому что от этих препаратов много побочных эффектов, которые потом сказываются на здоровье – но об этом мы почему-то молчим.

Также мы писали, нужно ли вакцинироваться, если уже переболел COVID-19.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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