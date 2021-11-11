Как оставаться молодым и здоровым – доктор Комаровский раскрыл секрет

Евгений Комаровский советует чаще бывать на природе, окружать себя веселыми людьми и держаться подальше от политики. Это помогает сохранить здоровье и молодость

Оставаться молодым и здоровым Евгению Комаровскому помогает отдых на природе и общение с семьей / Фото: Коллаж: Сегодня

Не секрет, что жизнелюбие и хорошее настроение доктора Комаровского располагают к нему окружающих. Поэтому зрители канала "Украина" решили узнать о здоровых привычках кандидата медицинский наук. В программе "Ранок з Україною" он с удовольствием поделился своим рецептом молодости и умением ценить каждое мгновение жизни.

Доктору Комаровскому нравится быть на природе, уезжать на рыбалку и дышать свежим воздухом / Фото: инстаграм Комаровского

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Те зрители, кто давно смотрит эфиры с участием доктора Комаровского, в один голос утверждают, что он очень харизматичный, жизнерадостный и приятный человек. Эти качества характера явно подкрепляются хорошими привычками, которые помогают не только много работать, но и посвящать время семье и друзьям. Но Евгений Комаровский не стал скрывать и свои вредные привычки.

Я мало двигаюсь и практически не гуляю по городу, потому что на улице меня сразу узнают, – признался Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Если я уезжаю куда-то далеко, где меня не знают, то я с удовольствием много хожу

Самой вредной привычкой Евгений Комаровский считает свою любовь к сладкому. И отказаться от нее он пока не в силах. Еще одна отличительная черта его образа жизни – нелюбовь к политике.

Чтобы оставаться молодым и здоровым, нужно быть как можно дальше от ядовитого болота под названием "политика", – поделился кандидат медицинских наук.

На выходных Евгения Комаровского редко можно застать дома, потому что ему нравится быть на природе, встречаться с близкими друзьями, уезжать на рыбалку, дышать свежим воздухом и наслаждаться общением с родными.

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И следующая здоровая привычка любимого врача Украины – это умение окружать себя молодыми, красивыми, веселыми людьми, которые показывают ему пример отношения к жизни.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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