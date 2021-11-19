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Доктор Комаровский рассказал, почему важно вакцинироваться

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 ноября, 07:30
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Вакцинация однозначно уменьшает риск тяжелой формы коронавирусной инфекции, поэтому прививки нужны, ответил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною"
Евгений Комаровский объяснил, почему важно вакцинироваться
Евгений Комаровский объяснил, почему важно вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день еще не все украинцы успели сделать прививку от COVID-19, но многие уже ожидают проведение второй вакцинации. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" объяснил ситуацию в стране и на собственном примере показал, как его родные отнеслись к вакцинации.

Волна коронавируса, о которой несколько месяцев назад предупреждал доктор Комаровский, привела к тому, что отделения реанимации стремительно заполняются. По словам кандидата медицинских наук, 99% пациентов, которые сегодня находятся в больницах, не вакцинированы.

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Отделения реанимации стремительно заполняются больными COVID-19, у которых нет прививок
Отделения реанимации стремительно заполняются больными COVID-19, у которых нет прививок / Фото: freepik.com

Это произошло из-за того, что многие из них на момент возникновения болезни еще раздумывали, стоит ли делать прививку.

В нашей стране вакцинация давно стала вопросом веры, – объяснил доктор Комаровский в интервью для телеканала "Украина". – Если человек верит, что это помогает, он вакцинируется и никаких объяснений не требует. А если не верит, то не прислушается ни к каким рассуждениям.

Врач-педиатр высшей категории рассказал, что в его семье практически все переболели COVID-19 в легкой форме, а затем провели иммунизацию.

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Через полгода после выздоровления мои близкие вакцинировались, – сказал Евгений Комаровский. – Естественно, дважды, как и положено.

По словам кандидата медицинских наук, можно приводить разные аргументы, но количество невакцинированных пациентов в больницах является прямым доказательством того, что может произойти с человеком, если проигнорировать рекомендацию врача о своевременной прививке от COVID-19.

"Вакцинация однозначно уменьшает риск тяжелой формы коронавирусной инфекции", – объяснил доктор Комаровский в интервью для телеканала "Украина".

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на телеканале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также мы раньше писали, можно ли прививаться при хронических болезнях.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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