Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Избавиться от кашля после коронавируса поможет чистый влажный воздух и питье воды / Фото: Коллаж: Сегодня
Если человек переболел коронавирусной инфекцией, как долго может беспокоить сухой кашель? Этот вопрос волнует сегодня очень многих людей. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что влияет на наше самочувствие и как улучшить свое состояние.
На самом деле после любой перенесенной ОРВИ может беспокоить длительный кашель. И после коронавирусной инфекции – тоже. Хотя бы потому, что в процессе ОРВИ возможны поражения слизистой оболочки бронхов", – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".
Почему кашель долго не проходит после болезни?
Например, никак нельзя повлиять на особенности нашего организма (чувствительность легких) и на тяжесть перенесенной болезни. Но то, каким будет кашель, как долго он будет нас беспокоить, зависит от нашего образа жизни и параметров окружающей среды. И первый решающий фактор – это наличие или отсутствие жидкости в организме.
Есть такое понятие – "реология крови", то есть ее текучесть и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, тоже имеет свою реологию, поэтому может быть жидкой или вязкой, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – И даже существует правило: реология крови=реология мокроты.
Какие факторы помогут облегчить кашель?
Если вас волнует кашель, то обратите внимание, как вы проводите выходной день. На диване перед телевизором или гуляете в лесу? – уточнил Евгений Комаровский. – Не ищите "волшебную" таблетку. Меняйте образ жизни.
Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.
Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".
Также мы писали, как научить ребенка чистить зубы.