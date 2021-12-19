Доктор Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после коронавируса

Избавиться от кашля после коронавируса поможет чистый влажный воздух и питье воды / Фото: Коллаж: Сегодня

Если человек переболел коронавирусной инфекцией, как долго может беспокоить сухой кашель? Этот вопрос волнует сегодня очень многих людей. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что влияет на наше самочувствие и как улучшить свое состояние.

На самом деле после любой перенесенной ОРВИ может беспокоить длительный кашель. И после коронавирусной инфекции – тоже. Хотя бы потому, что в процессе ОРВИ возможны поражения слизистой оболочки бронхов", – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Потом слизистая восстанавливается, там активизируется кровообращение, постоянно вырабатывается слизь, и организму нужно от нее избавляться. Это происходит посредством кашля.

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То есть кашель после ОРВИ, по словам кандидата медицинских наук, – совершенно стандартное явление. А как долго он будет длиться, зависит от нескольких факторов.

Почему кашель долго не проходит после болезни?

Например, никак нельзя повлиять на особенности нашего организма (чувствительность легких) и на тяжесть перенесенной болезни. Но то, каким будет кашель, как долго он будет нас беспокоить, зависит от нашего образа жизни и параметров окружающей среды. И первый решающий фактор – это наличие или отсутствие жидкости в организме.

Как долго мы будем кашлять после болезни, зависит от окружающей среды / Фото: Depositphotos

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Есть такое понятие – "реология крови", то есть ее текучесть и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, тоже имеет свою реологию, поэтому может быть жидкой или вязкой, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала "Украина". – И даже существует правило: реология крови=реология мокроты.

Это означает: если есть дефицит жидкости в организме, вы будете долго кашлять, и такой кашель – неэффективный и мучительный. Так как у вас густая кровь, тогда и мокрота тоже будет густой.

Какие факторы помогут облегчить кашель?

Когда мы много пьем, у нас нет дефицита жидкости в организме, тогда мокрота не густая, а жидкая, и ее легко откашлять. Поэтому важно следить за тем, чтобы вы достаточно пили, и чтобы не пересыхало во рту.

Также следите за влажностью воздуха. Во время отопительного сезона воздух обычно очень сухой. Когда жарко и работает кондиционер – воздух снова-таки сухой. Но когда влажность воздуха от 40 до 60% – кашель не будет длительным.

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Обращайте внимание на параметры воздуха. Когда он чистый, в нем много кислорода, вы будете кашлять намного реже.

Если вас волнует кашель, то обратите внимание, как вы проводите выходной день. На диване перед телевизором или гуляете в лесу? – уточнил Евгений Комаровский. – Не ищите "волшебную" таблетку. Меняйте образ жизни.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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