Лікар Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу

Позбутися кашлю після коронавірусу допоможе чисте вологе повітря та питво води / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, як довго може турбувати сухий кашель? Це питання хвилює сьогодні дуже багато людей. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що впливає на наше самопочуття та як покращити свій стан.
Насправді після будь-якої перенесеної ГРВІ може непокоїти тривалий кашель. І після коронавірусної інфекції – також. Хоча б тому, що у процесі ГРВІ можливі поразки слизової оболонки бронхів", – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".
Чому кашель довго не минає після хвороби?
Наприклад, ніяк не можна вплинути на особливості нашого організму (чутливість легень) та на тяжкість перенесеної хвороби. Але те, яким буде кашель , як довго він буде нас турбувати, залежить від нашого способу життя та параметрів навколишнього середовища. І перший вирішальний фактор – наявність або відсутність рідини в організмі.
Є таке поняття – "реологія крові", тобто її плинність і в'язкість. Мокрота, яка виділяється у легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою чи в'язкою, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – І навіть існує правило: реологія крові=реологія мокротиння.
Які фактори допоможуть полегшити кашель?
Якщо вас хвилює кашель, зверніть увагу, як ви проводите вихідний день. На дивані перед телевізором чи гуляєте у лісі? – уточнив Євген Комаровський. – Не шукайте "чарівну" пігулку. Змінюйте спосіб життя.
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".
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