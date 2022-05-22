Доктор Комаровский дал совет украинцам – какой алкоголь пить после победы

Популярному украинскому педиатру ежедневно задают сотни вопросов, в том числе и о том, какой алкоголь выбрать, чтобы в будущем отпраздновать нашу победу над Россией. Евгений Комаровский рассказал об этом на своем ютуб-канале.

Обращаю ваше внимание, что напиваться после победы важно только алкоголем украинского производства – говорит кандидат медицинских наук,- водка, вино, тот же портвейн.

Поэтому уже сейчас можете запасаться вином, производства только Украины, водкой, закарпатским коньяком. Евгений Комаровский также озвучил бизнес план для производителей алкоголя, например, создать торговую марку "Водка победная".

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Поддержать наших украинских производителей можно, уже сейчас купив алкоголь: а выпить его – после победы / Фото: unsplash.com

Или портвейн такой же, которые каждый должен купить, положить в доме и ждать победы. Тем самым можно поддержать наших украинских производителей.

Если есть в доме алкоголь, который можно выпить только после достижения цели, то это ускоряет движение к самой цели, – резюмирует Евгений Комаровский.

Также ранее кандидат медицинских наук объяснил, как правильно общаться с детьми-беженцами, чтобы помочь им быстро адаптироваться.

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А еще доктор Комаровский рассказал, как остановить кровь из носа в бомбоубежище.