Дочь Заворотнюк шокировала сходством с актрисой: Как же они похожи!

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, которой недавно исполнилось 50 лет, поражает своим сходством с мамой. Новой фотосессией Анна буквально очаровала всех поклонников. И нас тоже!

Снимки девушки появились в Instagram-профиле московского фотографа. Некоторыми из них Анна также поделилась в сторис.

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

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На фото дочь Анастасии Заворотнюк позирует в платье молочного оттенка и с розой в руке. Прическа в стиле 70-х и крупные серьги придают образу нежности и очарования.

Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

Но самое впечатляющее – как сильно Анна похожа на актрису. На секунда нам показалось, что это и есть Анастасия.

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Фото: instagram.com/pavelshelkovnikov

"С этим цветом волос – просто мамина копия!", "Копия мама", " Господи, как она похожа на Настю", "Они так похожи", – пишут в комментариях поклонники артистки.

Ранее Анна призналась, что не имеет ничего против того, что ее сравнивают со звездной мамой.

"Моя мама для меня самая красивая женщина в мире, и сравнение с ней может только льстить", – сказала Заворотнюк.

Напомним, что недавно врачи заявили об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк.