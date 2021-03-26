Сергей Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк

Актер показал фото с обручальным кольцом

Актер Сергей Жигунов, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, тайно женился. Его избранница уж очень похожа на актрису Анастасию Заворотнюк, с которой Жигунов снимался в сериале "Моя прекрасная няня", и с которой у него в прошлом были отношения.

В своем Instagram-профиле Сергей опубликовал фото на котором будто невзначай засветил обручальное кольцо.

Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Его поклонники тут же принялись поздравлять актера в комментариях: "Сергей, мы вас поздравляем", "Счастья вам", "Какие прекрасные новости".

Сергей Жигунов Фото: instagram/zhigunov_sergey

А Виктория Ворожбит, именно так зовут возлюбленную Жигунова, запостила на своей страничке в Instagram букет тюльпанов, добавив подпись "Настроение".

Скриншот: instagram.com/vikavorozhbit

Виктория Ворожбит

Фото: instagram.com/vikavorozhbit

О личной жизни Сергей Жигунов практически никогда не рассказывает. Осенью прошлого года актер показал свидетельство о расторжении брака с актрисой Верой Новиковой. От нее Жигунов ушел к Анастасии Заворотнюк, и к ней же через время вернулся.

Ранее мы писали, что Виктория Ворожбит резко отреагировала на свое сходство с Анастасией Заворотнюк.

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