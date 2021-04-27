Дочь Заворотнюк рассказала о своей болезни: Очень боюсь операции

У Анны Заворотнюк возникли проблемы с глазами. Она призналась, что может понадобиться хирургическое вмешательство

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна предпочитает не говорить о состоянии здоровья своей мамы. А вот о своем самочувствии и своих проблемах со здоровьем дочь звезды "Моей прекрасной няни" рассказала в Instagram. У Анны выявили хроническое воспаление глазного века и может понадобиться хирургическое вмешательство.

По словам девушки, симптомы появились еще три недели назад. Изначально она не думала, что-то это может быть что-то серьезное. Анна пользовалась каплями, но они не помогали, поэтому дочь Заворотнюк решила обратиться к врачу.

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"Мне сказали, что у меня халязион. Он очень долго проходит. Вполне возможно, что понадобится операция. Очень боюсь. Мне назначили лечение. Врач сказал, что это очень распространенная проблема", – сказала Анна.

Подписчики написали Завортнюк, что Анна Седокова недавно столкнулась с такой же проблемой и ей делали операцию .