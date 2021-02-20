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"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

Сегодня, 17:11

Анна Заворотнюк призналась, что ходит к психологу

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк призналась, что ходит к психологу. Анна Заворотнюк, которая ранее рассказала о состоянии известной актрисы, опубликовала в Instagram эмоциональное сообщение, сопроводив его совместным снимком со своей звездной мамой.

На фотографии Анна и Анастасия Заворотнюк запечатлены в автомобиле. Кадр был сделан в 2017 году.

Актриса Анастасия Заворотнюк с дочкой
Актриса Анастасия Заворотнюк с дочкой
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

25-летняя Анна Заворотнюк призналась, что последние два года для нее обернулись настоящим испытанием. Она не намерена публично говорить о своей маме, хотя регулярно получает приглашения на шоу.

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"Мне надоели звонящие журналисты, надоели люди которые пишут мне "у тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться", надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа, я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах", – поделилась дочка Заворотнюк.

Анна также сообщила, что посещает психолога и пытается "справиться с этим ударом судьбы" всеми силами.

"Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди... Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу", – говорит она.

Ранее мы писали, что после смены имиджа дочь Анастасии Заворотнюк очень стала похожа на маму.

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