Дочь тяжелобольной Заворотнюк отреагировала на сравнение со своей звездной мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк Анну часто в Сети сравнивают с ее звездной мамой. Особенно после смены имиджа дочь звезды "Моей прекрасной няня" стала многим поклонникам напоминать Анастасию, которая уже несколько лет борется с тяжелым заболеваниям.

У себя в InstaStories дочь актрисы ответила на вопрос одного из поклонников, не устает ли она от того, что ее часто сравнивают с мамой.

Анна и Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

По словам Анны, она не против таких сравнений.

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"Моя мама для меня самая красивая женщина в мире, и сравнение с ней может только льстить", – ответила Анна.

Напомним, недавно дочь актрисы призналась, что не готова публично говорить о проблемах со здоровьем ее мамы и уже устала от постоянных звонков журналистов.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, почему хочет уехать из России.