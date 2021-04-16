Дочь Пугачевой исполнила Миллион алых роз на французском языке – видео

На празднике в честь дня рождения мамы дочь Аллы Пугачевой спела "Миллион алых роз" на французком языке

Алла Пугачева отпраздновала свой день рождения у себя в замке. Она собрала за большом столом близких и друзей. Внимание вчера было приковано не только к имениннице, но и ее дочери Лизе Галкиной. Младшая дочь Примадонны исполнила хит мамы "Миллион алых роз" на французском языке.

Видео появилось в Instagram. Лизе на фортепиано аккомпанировала звездная мама. Гости искупали малышку в овациях.

На празднике присутствовали Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым, внуки Примадонны – Дени Байсаров и Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты. Например, Гарри исполнил на фортепиано свою любимую песню на украинском языке. А еще недавно двойняшки продемонстрировали свое актерское мастерство