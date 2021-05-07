В Сети раскритиковали вокальные данные дочери Поляковой: Ужасный голос

Дочь Оли Поляковой Маша, которая ранее рассказала о реакции родителей на ее откровенные фото в соцсетях, поделилась новым видео с репетиции своей рок-группы "Швы".
В опубликованном ролике в Instagram можно услышать, как поет дочь Оли Поляковой.
"Видео с репы", – коротко написала Маша.
В Сети многие не оценили вокал звездной наследницы.
- "Голос не очень"
- "Ну такое"
- "Пока что просто дочка классной вумэн Оли Поляковой"
- "А где слова? Слышен только грохот?"
Но были те, кто и поддержал Машу.
- "Молодежно и современно"
- "Маша класс, ты супер"
- "Умничка"
Напомним, недавно Маша Полякова рассказала, как прошло знакомство ее парня со звездной мамой.
Ранее дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей в больнице.