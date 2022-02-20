Для позитивных выходных: смешные и курьезные видео самых милых и добрых в мире животных

Смешные животные развеют тоску в выходной день / Фото: pixabay.com

День стоит начинать с того, что поднимает вам настроение. Например, наши веселые подборки еще никого не подводили: ранее мы делились курьезными фото Туны – самого смешного пса в Instagram, а сегодня предлагаем посмеяться вместе с нами над забавными животными и их бытовыми проблемами.

Мы любим братьев наших меньших за то, что они дарят нам улыбки просто так, ничего для этого специально не делая. Они добрые, искренние, милые и невероятно чувствуют людей, от того-то нам так с ними хорошо.

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Сколько б ни было в мире негатива, злобы и вражды, а если есть дома любимый питомец – все уже кажется не таким серым и грубым. Рекомендуем смотреть нашу подборку животных выходного дня, не покидая тепленькой кровати и тиская за ухо своего кота или собаку.

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Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу.

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Не переставайте улыбаться и смотрите жизненные мемы, в которых каждый сможет узнать себя.